США отменили часть санкций против РФ

США вывели из-под антироссийских санкций на нефтепродукты Болгарию, Хорватию, а также страны Евросоюза, которые лишены выхода к морю. Об этом сообщается на сайте Минфина США.

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«В генеральной лицензии 56А министерство финансов сохраняет освобождение из-под санкций импорт сырой нефти и добавляет импорт нефтепродуктов в Республику Болгария, Республику Хорватия или государства-члены Европейского Союза, лишенные выхода к морю», — говорится в сообщении.

Информацию передает РИА Новости. Уточняется, что разрешение не позволяет проводить операции, запрещенные ограничениями против РФ, которые ввели США. Также запрещены операции с лицами, которые находятся в американском санкционном списке.