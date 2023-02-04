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28 минут назад

США вывели из-под санкций импорт нефти из РФ в Болгарию и Хорватию

Ura.Ru

США вывели из-под антироссийских санкций на нефтепродукты Болгарию, Хорватию, а также страны Евросоюза, которые лишены выхода к морю. Об этом сообщается на сайте Минфина США.

США отменили часть санкций против РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В генеральной лицензии 56А министерство финансов сохраняет освобождение из-под санкций импорт сырой нефти и добавляет импорт нефтепродуктов в Республику Болгария, Республику Хорватия или государства-члены Европейского Союза, лишенные выхода к морю», — говорится в сообщении.

Информацию передает РИА Новости. Уточняется, что разрешение не позволяет проводить операции, запрещенные ограничениями против РФ, которые ввели США. Также запрещены операции с лицами, которые находятся в американском санкционном списке.

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После начала спецоперации Запад начал активно вводить санкции против РФ. Так, стало известно, что США решили запретить импорт российской нефти. Тем не менее, некоторые государства ЕС не хотели идти на такие меры. Позже глава аналитической компании Sankey Research Пол Санки заявил, что антироссийские ограничения со стороны западных стран оказались неэффективными.

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