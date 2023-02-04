У берегов Новой Зеландии зафиксировали сильное землетрясение

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,9 у побережья Индонезии. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Согласно информации службы, эпицентр стихии находился в 12,6 км к юго-западу от города Туранги, в котором проживают около 4 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 101,3 км. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.