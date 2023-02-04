В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-6° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
46 минут назад

У берегов Новой Зеландии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0

Газета.Ru

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,9 у побережья Индонезии. Об этом сообщает Геологическая служба США.

У берегов Новой Зеландии зафиксировали сильное землетрясение
Фото: flickr.comflickr.com

Согласно информации службы, эпицентр стихии находился в 12,6 км к юго-западу от города Туранги, в котором проживают около 4 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 101,3 км. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9 у побережья Индонезии. До этого сообщалось, что в результате землетрясения на северо-западе Ирана пострадали 1 167 человек, еще трое человек погибли. На сегодняшний день устанавливаются масштабы природного катаклизма. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло 28 января.

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители