У берегов Новой Зеландии зафиксировали сильное землетрясение

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,9 у побережья Индонезии. Об этом сообщает Геологическая служба США.
Согласно информации службы, эпицентр стихии находился в 12,6 км к юго-западу от города Туранги, в котором проживают около 4 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 101,3 км. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9 у побережья Индонезии. До этого сообщалось, что в результате землетрясения на северо-западе Ирана пострадали 1 167 человек, еще трое человек погибли. На сегодняшний день устанавливаются масштабы природного катаклизма. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло 28 января.