Зеленский допустил начало третьей мировой войны при одном условии

Поражение Украины приведет к началу третьей мировой войны. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем телеобращении, передает «МК».
Он рассказал, что ситуация на фронте остается непростой, особенно тяжело Вооруженным силам Украины приходится в Донецкой области.
Зеленский также отметил, что Совет национальной безопасности Украины уже принял решение о новых ограничениях, которые затронут союзников «российской агрессии». Все соответствующие указы уже готовы и в скором времени вступят в силу.
Кроме того, Зеленский рассказал о саммите «Украина — Европейский союз», где был принят ряд важных решений. Он допустил, что переговоры о вступлении Украины в Европейский союз могут начаться уже в этом году. Также Киев и ЕС работают над интеграцией украинского бизнеса в европейский рынок. Зеленский подчеркнул, что Запад уже получил предложения Украины касательно десятого пакета санкций против Российской Федерации.
Президент Украины также поблагодарил главу США Джо Байдена за новый пакет военной помощи Киеву на сумму около $2,2 млрд. В него войдут ЗРК Hawk, средства противовоздушной обороны, ракеты для РСЗО HIMARS и многое другое.