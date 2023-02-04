Зеленский допустил начало третьей мировой войны при одном условии

Поражение Украины приведет к началу третьей мировой войны. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем телеобращении, передает «МК».

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Он рассказал, что ситуация на фронте остается непростой, особенно тяжело Вооруженным силам Украины приходится в Донецкой области.

Зеленский также отметил, что Совет национальной безопасности Украины уже принял решение о новых ограничениях, которые затронут союзников «российской агрессии». Все соответствующие указы уже готовы и в скором времени вступят в силу.

Кроме того, Зеленский рассказал о саммите «Украина — Европейский союз», где был принят ряд важных решений. Он допустил, что переговоры о вступлении Украины в Европейский союз могут начаться уже в этом году. Также Киев и ЕС работают над интеграцией украинского бизнеса в европейский рынок. Зеленский подчеркнул, что Запад уже получил предложения Украины касательно десятого пакета санкций против Российской Федерации.