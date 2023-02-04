В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-5° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
42 минуты назад

Посол США в Бразилии рассказала об отношении Байдена к Луле да Силве

ТАСС

Президент США Джо Байден считает бразильского коллегу Луиса Инасиу Лулу да Силву лидером мирового масштаба. Об этом заявила в пятницу новый посол США в Бразилиа Элизабет Бэгли.

Посол США в Бразилии рассказала об отношении Байдена к Луле да Силве
Фото: ТАССТАСС

"Я сказала президенту Луле, что президент Байден считает его не просто национальным или региональным лидером, а лидером глобального масштаба. Мы говорили о торговле и инвестициях, о необходимости объединения наших стран для повышения качества жизни наших народов в экономическом плане", - цитирует ее пресс-служба бразильского лидера.

По ее словам, в ходе встречи с новым главой государства, которому дипломат вручила верительные грамоты, они обсудили перспективы двустороннего диалога.

"Мы затронули климатические изменения, права человека, демократию, ее хрупкость в наши дни не только в Бразилии и США, но и во всем остальном мире. Президент Лула говорил об экономическом росте, работе с Национальным конгрессом в целях продвижения прав коренных народов, важности продвижения расового равенства и справедливости", - добавила она.

В середине января бразильский лидер объявил, что его поездка в США по приглашению Байдена "для проведения углубленных консультаций по широкому кругу общих вопросов" запланирована на 10 февраля. В заявлении по итогам недавнего телефонного разговора лидеров США и Бразилии подчеркивалось, что они договорились совместно работать над такими вопросами, как "изменение климата, экономическое развитие, а также обеспечение мира и безопасности".

Сам бразильский лидер впоследствии признался, что хотел бы обсудить с американским коллегой подготовку демократической партии США к предстоящим через два года президентским выборам в свете растущей популярности республиканцев. Кроме того, он намерен обсудить с главой Белого дома свою инициативу о создании нового международного формата для содействия урегулированию конфликта на Украине.

В мире,Джозеф Байден,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители