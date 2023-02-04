Посол США в Бразилии рассказала об отношении Байдена к Луле да Силве

Президент США Джо Байден считает бразильского коллегу Луиса Инасиу Лулу да Силву лидером мирового масштаба. Об этом заявила в пятницу новый посол США в Бразилиа Элизабет Бэгли.

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"Я сказала президенту Луле, что президент Байден считает его не просто национальным или региональным лидером, а лидером глобального масштаба. Мы говорили о торговле и инвестициях, о необходимости объединения наших стран для повышения качества жизни наших народов в экономическом плане", - цитирует ее пресс-служба бразильского лидера.

По ее словам, в ходе встречи с новым главой государства, которому дипломат вручила верительные грамоты, они обсудили перспективы двустороннего диалога.

"Мы затронули климатические изменения, права человека, демократию, ее хрупкость в наши дни не только в Бразилии и США, но и во всем остальном мире. Президент Лула говорил об экономическом росте, работе с Национальным конгрессом в целях продвижения прав коренных народов, важности продвижения расового равенства и справедливости", - добавила она.

В середине января бразильский лидер объявил, что его поездка в США по приглашению Байдена "для проведения углубленных консультаций по широкому кругу общих вопросов" запланирована на 10 февраля. В заявлении по итогам недавнего телефонного разговора лидеров США и Бразилии подчеркивалось, что они договорились совместно работать над такими вопросами, как "изменение климата, экономическое развитие, а также обеспечение мира и безопасности".