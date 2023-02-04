Замглавы минфина США Брайан Нельсон пригрозил Турции санкциями за сотрудничество с Россией.
"Заметный за последний год рост вторичного турецкого экспорта и реэкспорта в Россию делает турецкий частный сектор особенно уязвимым для репутационных и санкционных рисков… Взаимодействуя с российскими организациями, находящимися под санкциями, турецкие банки и предприятия могут подвергнуться риску и потенциально потерять доступ к рынкам стран G7 и корреспондентским связям", - заявил Нельсон, выступая в Стамбуле.
Как сообщает РИА Новости, Нельсон утонил, для того чтобы снизить эти санкционные риски, финансовым учреждениям нужно проводить усиленную проверку операций с российскими юридическими и физическими лицами – особенно в уязвимых секторах.
Ранее "СП" писала, что канадские санкции против российских журналистов и артистов сравнимы с попыткой Третьего рейха уничтожить «негерманский дух». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова .