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59 минут назад

США пригрозили Турции санкциями за сотрудничество с Россией

Свободная прессаиещё 2

Замглавы минфина США Брайан Нельсон пригрозил Турции санкциями за сотрудничество с Россией.

США пригрозили Турции ответом в случае сотрудничества с Россией
Фото: ТАССТАСС

"Заметный за последний год рост вторичного турецкого экспорта и реэкспорта в Россию делает турецкий частный сектор особенно уязвимым для репутационных и санкционных рисков… Взаимодействуя с российскими организациями, находящимися под санкциями, турецкие банки и предприятия могут подвергнуться риску и потенциально потерять доступ к рынкам стран G7 и корреспондентским связям", - заявил Нельсон, выступая в Стамбуле.

Как сообщает РИА Новости, Нельсон утонил, для того чтобы снизить эти санкционные риски, финансовым учреждениям нужно проводить усиленную проверку операций с российскими юридическими и физическими лицами – особенно в уязвимых секторах.

Ранее "СП" писала, что канадские санкции против российских журналистов и артистов сравнимы с попыткой Третьего рейха уничтожить «негерманский дух». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова .

В мире,Брайан Нельсон,Мария Захарова,МИД России,Казначейство США,
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