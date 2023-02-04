США пригрозили Турции ответом в случае сотрудничества с Россией

"Заметный за последний год рост вторичного турецкого экспорта и реэкспорта в Россию делает турецкий частный сектор особенно уязвимым для репутационных и санкционных рисков… Взаимодействуя с российскими организациями, находящимися под санкциями, турецкие банки и предприятия могут подвергнуться риску и потенциально потерять доступ к рынкам стран G7 и корреспондентским связям", - заявил Нельсон, выступая в Стамбуле.