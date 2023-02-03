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40 минут назад

Евросоюз планирует «как можно скорее» включить в роуминг-зону Украину

Елена Прошина

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что в Евросоюзе работают над тем, чтобы «как можно скорее» включить в свою роуминг-зону Украину. Об этом сообщает РИА «Новости».

Евросоюз планирует «как можно скорее» включить в роуминг-зону Украину
Фото: ТАССТАСС

Роуминг-зона Евросоюза представляет из себя объединение стран, в которых с пользователей мобильных операторов не взимается оплата за роуминг. Текущее соглашение рассчитано до 2032 года.

«Мы работаем над тем, чтобы включить Украину в европейскую роуминг-зону как можно быстрее», – сказал Шарль Мишель на пресс-конференции, которая прошла в Киеве.

Ранее в Европарламенте заявили о необходимости запретить деятельность всех российских компаний на рынке Евросоюза.

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