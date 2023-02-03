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1 час назад

Избранный президент Чехии хочет посетить Словакию в первую неделю после инаугурации

Газета.Ru

Избранный президент Чехии Петр Павел заявил, что может отправиться с первым зарубежным визитом в Словакию, передает портал sme.sk. По его словам, соответствующая поездка может состоятся через неделю после его инаугурации, которая назначена на 9 марта.

Петр Павел назвал страну, которую посетит в первую неделю после инаугурации
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Мы обсуждаем разные варианты, наши команды находятся в контакте, мы прорабатываем конкретную дату. Мы не будем терять время. Я предполагаю, что мы сможем сделать это [посетить Словакию] уже через неделю после инаугурации», — отметил Павел.

Как указал избранный президент Чехии, после Словакии собирается поехать в Польшу, а затем и другие соседние страны. Он также подчеркнул, что все еще готов посетить и Украину, но этот визит требует усиленной подготовки и строгих мер безопасности.

В мире,Петр Павел,
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