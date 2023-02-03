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1 час назад

Иран создает закон для наказания за отказ от хиджаба

Елена Прошина

Председатель комиссии по судебным и правовым вопросам парламента Ирана Муса Газанфарабади заявил, что в стране ведётся работа над законом, согласно которому женщины, отказывающиеся носить хиджаб, будут ограничены в получении социальных услуг. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Khabar Online.

Иран создает закон для наказания за отказ от хиджаба
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает Газанфарабади, женщинам, которые не носят хиджаб в транспорте будут присылать предупреждения по смс, а выявлять таких нарушительниц станут с помощью специальных систем видеонаблюдения.

«В итоге этим лицам не будут оказываться социальные услуги», – уточнил чиновник.

Он также уточнил, что за повторное нарушение женщину будет ждать штраф. Пока он не будет оплачен, удостоверяющий личность документ нарушительницы будет заблокирован – это сделает невозможным использование любых социальных услуг для оштрафованной.

Ранее молодую пару из Ирана приговорили к тюремному заключению на срок в десять лет за танец в общественном месте. Осуждённые выложили в интернет видео, которое было воспринято властями Ирана как «распространение порока», «публичная проституция» и «сговор с целью подрыва национальной безопасности».

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