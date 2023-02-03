Зеленский назвал переговоры о членстве в ЕС целью Украины

Цель Киева — начало переговоров о вступлении в Евросоюз (ЕС) как можно скорее. Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский. Трансляция пресс-конференции по итогам саммита ЕС — Украина доступна на сайте объединения.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Наша цель абсолютно ясна: начало переговоров о членстве Украины в Европейском союзе. Мы не потеряем ни одного дня в работе по сближению Украины и ЕС», — подчеркнул украинский лидер.

Зеленский отметил, что на саммите Украина представила прогресс выполнения рекомендаций Еврокомиссии (ЕК). Он отметил, что впервые в совместном заявлении саммита зафиксировано намерение Киева начать переговоры о вступлении в объединение как можно скорее.