Глава Еврокомиссии рассказала об опыте пребывания в киевском бомбоубежище

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен рассказала о том, как ей пришлось укрыться в бомбоубежище Киева из-за «авианалета». Об этом сообщает РИА Новости.

Она сообщила, что в пятницу, 3 февраля, вместе с украинским премьер-министром посетила почтовое отделение в районе площади Майдан. Там собралось большое количество людей, пришедших заменить старые электрические лампочки на LED-лампы, пожертвованные Украине Евросоюзом.

Свой визит туда Фон дер Ляйен посчитала символичным, так как после него главе ЕК пришлось спуститься в укрытие.

«Это показывает реальность ежедневной войны», — заявила она, вспоминая свой опыт пребывания в киевском бомбоубежище.