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1 час назад

Зеленский считает, что боевой дух на Украине ослаб в последнее время

ТАССиещё 1

Украинский президент Владимир Зеленский считает, что в последнее время в стране ослаб боевой дух, в ряде городов жители будто "на отдыхе".

Зеленский высказался о боевом духе на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"С самого начала <...> дух был сильнее", - сказал он в пятницу на пресс-конференции по итогам саммита ЕС - Украина, запись которой была размещена на сайте Еврокомиссии.

По словам Зеленского, сейчас в некоторых городах Украины люди думают, что "они все на отдыхе".

"Я считаю, что это слабость", - добавил он, не уточнив, какие города имеет в виду.

Саммит ЕС - Украина состоялся в пятницу в Киеве. В пресс-конференции по итогам встречи кроме Зеленского принимали участие председатель Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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