Зеленский высказался о боевом духе на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский считает, что в последнее время в стране ослаб боевой дух, в ряде городов жители будто "на отдыхе".
"С самого начала <...> дух был сильнее", - сказал он в пятницу на пресс-конференции по итогам саммита ЕС - Украина, запись которой была размещена на сайте Еврокомиссии.
По словам Зеленского, сейчас в некоторых городах Украины люди думают, что "они все на отдыхе".
"Я считаю, что это слабость", - добавил он, не уточнив, какие города имеет в виду.
Саммит ЕС - Украина состоялся в пятницу в Киеве. В пресс-конференции по итогам встречи кроме Зеленского принимали участие председатель Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.