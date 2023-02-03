В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
36 минут назад

В Верховной Раде решили попросить об отправке Саакашвили на лечение

Lenta.ru

В Верховную Раду внесли проект постановления об обращении украинского парламента с просьбой немедленно отправить бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на лечение за границу. Соответствующий документ появился в электронной базе Рады.

В Верховной Раде решили попросить об отправке Саакашвили на лечение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно постановлению, с соответствующей просьбой украинские депутаты намерены обратиться к Грузии, Совету Европейского союза (ЕС), Европарламенту, Еврокомиссии, Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), а также парламентам стран-членов ЕС.

Ранее глава партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе обвинил Украину в укрывательстве граждан Грузии, которых на родине уличили в пытках и иных преступлениях. При этом он отметил, что некоторые из этих них находятся на высокопоставленных должностях.

В мире,Ираклий Кобахидзе,Михаил Саакашвили,Верховная Рада,Европарламент,Совет Европы,Еврокомиссия,ЕС,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители