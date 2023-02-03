ЕК назвала сроки введения нового пакета санкций против России

Десятый пакет санкций Евросоюза против Москвы введут к 24 февраля, в нем предусмотрены ограничения на 10 млрд евро, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после визита в Киев.

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По ее словам, это будет один из самых масштабных санкционных пакетов против России, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЕК.

Она отметила, что этот пакет закроет пробелы, которые есть в предыдущих пакетах санкций. По ее словам, новые санкции будут введены к 24 февраля – годовщине начала специальной военной операции на Украине.