В Польше оценили возможности Украины продержаться дольше полугода

«Говорят, в таком темпе — если конфликт не сбавит немного обороты, а Россия сделает все, чтобы не этого не произошло, — примерно в июне у Запада возникнут проблемы с боеприпасами. Американцы говорят, что планируют увеличить производство ракет на 500-600 процентов, но где-то через два года. У нас нет двух лет, у нас нет даже полугода», — подчеркнул журналист.