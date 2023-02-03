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52 минуты назад

В Польше оценили возможности Украины продержаться дольше полугода

Lenta.ru

У Украины, возможно, нет даже полугода на то, чтобы компенсировать нехватку вооружения и боеприпасов, в то время как российская промышленность пока выдерживает нагрузку в военной сфере. Об этом заявил польский военный корреспондент Марцин Вырвал в статье для Onet.pl.

В Польше оценили возможности Украины продержаться дольше полугода
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Говорят, в таком темпе — если конфликт не сбавит немного обороты, а Россия сделает все, чтобы не этого не произошло, — примерно в июне у Запада возникнут проблемы с боеприпасами. Американцы говорят, что планируют увеличить производство ракет на 500-600 процентов, но где-то через два года. У нас нет двух лет, у нас нет даже полугода», — подчеркнул журналист.

Вырвал утверждает, что США ежемесячно производят 15 тысяч 155-миллиметровых снаряда, в то время как Вооруженные силы Украины ежедневно используют около пяти тысяч снарядов.

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