В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
1 час назад

В Сальвадоре открыли мегатюрьму на 40 тысяч мест

Газета.Ru

В Сальвадоре открыли мегатюрьму на 40 тысяч мест, пишет Daily Mail. По словам властей, это часть их плана по борьбе с преступными бандами в стране.

В Сальвадоре открыли мегатюрьму на 40 тысяч мест
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В тюрьме будут работать более 800 солдат и полицейских, которым предстоит следить за порядком. Кроме того, новое исправительное учреждение должно решить проблему перенаселенности других тюрем и в целом разгрузить систему.

«Все террористы, которые причинили горе и боль сальвадорскому народу, будут отбывать наказание при самом суровом режиме», — заявил заместитель министра юстиции Осирис Луна.

Власти не сообщают, когда первых заключенных переведут в высокотехнологичное учреждение, построенное в изолированной сельской части страны, которая долгое время находилась во власти множества бандитских группировок.

Президент Сальвадора добавил, что в новой тюрьме заключенные больше не будут иметь доступа к «проституткам, игровым приставкам, телевизорам, мобильным телефонам и компьютерам», как, по его словам, они имели доступ в других тюрьмах.

Ранее президент Сальвадора заявил, что его страна начнет покупать по одному биткоину в день.

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители