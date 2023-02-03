В Сальвадоре открыли мегатюрьму на 40 тысяч мест, пишет Daily Mail. По словам властей, это часть их плана по борьбе с преступными бандами в стране.

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В тюрьме будут работать более 800 солдат и полицейских, которым предстоит следить за порядком. Кроме того, новое исправительное учреждение должно решить проблему перенаселенности других тюрем и в целом разгрузить систему.

«Все террористы, которые причинили горе и боль сальвадорскому народу, будут отбывать наказание при самом суровом режиме», — заявил заместитель министра юстиции Осирис Луна.

Власти не сообщают, когда первых заключенных переведут в высокотехнологичное учреждение, построенное в изолированной сельской части страны, которая долгое время находилась во власти множества бандитских группировок.

Президент Сальвадора добавил, что в новой тюрьме заключенные больше не будут иметь доступа к «проституткам, игровым приставкам, телевизорам, мобильным телефонам и компьютерам», как, по его словам, они имели доступ в других тюрьмах.