Зеленский высказался о сдаче Артемовска

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет сдавать Артемовск (украинское название - Бахмут).
"Сдавать Бахмут никто не будет. Будем бороться, сколько сможем", - сказал Зеленский в пятницу на пресс-конференции по итогам саммита ЕС - Украина, запись которой была размещена на сайте Еврокомиссии.
В пресс-конференции также принимали участие председатель Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
В районе Артемовска в настоящее время идут ожесточенные бои. Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что бои ведутся уже на окраинах города, непосредственно в кварталах, которые недавно удерживались украинскими военными.
Как сообщило в четверг со ссылкой на представителей властей США и стран Евросоюза агентство Bloomberg, западные страны советуют Киеву тянуть время, копить силы и дожидаться поступления обещанных танков Leopard, чтобы перейти в наступление весной, даже пожертвовав на нынешнем этапе Артемовском.