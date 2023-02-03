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1 час назад

Зеленский заявил, что Киев не сдаст Артемовск

ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет сдавать Артемовск (украинское название - Бахмут).

Зеленский высказался о сдаче Артемовска
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Сдавать Бахмут никто не будет. Будем бороться, сколько сможем", - сказал Зеленский в пятницу на пресс-конференции по итогам саммита ЕС - Украина, запись которой была размещена на сайте Еврокомиссии.

В пресс-конференции также принимали участие председатель Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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В районе Артемовска в настоящее время идут ожесточенные бои. Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что бои ведутся уже на окраинах города, непосредственно в кварталах, которые недавно удерживались украинскими военными.

Как сообщило в четверг со ссылкой на представителей властей США и стран Евросоюза агентство Bloomberg, западные страны советуют Киеву тянуть время, копить силы и дожидаться поступления обещанных танков Leopard, чтобы перейти в наступление весной, даже пожертвовав на нынешнем этапе Артемовском.

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