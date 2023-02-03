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32 минуты назад

В МИД Китая заявили, что замеченный над США аэростат является научным

RT на русскомиещё 5

Аэростат, который заметили над территорией США, действительно прибыл из Китая, но он используется для научных исследований. Об этом сообщили в пресс-службе китайского МИД.

«Аэростат прибыл из Китая, аппарат гражданский, он используется для научных исследований, в том числе метеорологических», — приводит РИА Новости заявление.

Ранее стало известно, что военные США несколько дней отслеживают разведывательный воздушный шар над севером страны.

Вашингтон уже связался с КНР по поводу замеченного над штатом Монтана аэростата.

В американском Минобороны заявили, что сбивать шар было бы опасно из-за его внушительных размеров.

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