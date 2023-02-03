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44 минуты назад

Кличко пожаловался на очень медленные поставки танков

Lenta.ru

Мэр Киева Виталий Кличко пожаловался на очень медленные поставки танков Украине. Об этом градоначальник высказался в интервью немецкой газете Bild.

Он заявил, что его страна остро нуждается в вооружении, подчеркнув, что из-за медленных поставок военной помощи украинское руководство вынуждено «расплачиваться жизнями граждан.

Путин впервые высказался о танках Leopard

Кличко также выразил мнение, что Киев остается целью Москвы, и попросил партнеров Украины предоставить республике истребители.

Ранее сообщалось, что Германия подтвердила решение отправить на Украину 88 танков Leopard 1. Отмечается, что хранящиеся на складах устаревшие боевые машины будут переданы Киеву после ремонта.

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