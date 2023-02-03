Мэр Киева Виталий Кличко пожаловался на очень медленные поставки танков Украине. Об этом градоначальник высказался в интервью немецкой газете Bild.

Он заявил, что его страна остро нуждается в вооружении, подчеркнув, что из-за медленных поставок военной помощи украинское руководство вынуждено «расплачиваться жизнями граждан.

Кличко также выразил мнение, что Киев остается целью Москвы, и попросил партнеров Украины предоставить республике истребители.