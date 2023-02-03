Умер модельер Пако Рабан

Французский модельер Пако Рабан скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщает BFMTV.
По данным телеканала, модельер умер в департаменте Финистер на западе Франции.
Пако Рабан — французский кутюрье баскского происхождения, основатель собственного дома высокой моды Paco Rabanne.
Родился 18 февраля 1934 года в Стране Басков. Стал широко известен в 1960-е годы. Свою первую коллекцию он представил в 1966 году в Париже.
29 декабря стало известно о смерти знаменитого британского модельера Вивьен Вествуд. Она скончалась в своем доме в пригороде Лондона на 82-м году жизни.