Умер модельер Пако Рабан

Французский модельер Пако Рабан скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщает BFMTV.

Фото: beautydepot.ru beautydepot.ru

По данным телеканала, модельер умер в департаменте Финистер на западе Франции.

Пако Рабан — французский кутюрье баскского происхождения, основатель собственного дома высокой моды Paco Rabanne.

Родился 18 февраля 1934 года в Стране Басков. Стал широко известен в 1960-е годы. Свою первую коллекцию он представил в 1966 году в Париже.