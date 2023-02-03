Главы МИД Азербайджана и Венгрии провели переговоры по Лачинскому коридору

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и его коллега из Венгрии Петер Сийярто провели переговоры, на которых был поднят вопрос о ситуации на Лачинской дороге. Об этом сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Важность Лачинской дороги в том, что она лежит между Арменией и Карабахом, связывая два региона между собой. Как сообщает ведомство, Байрамов рассказал Сийярто о сегодняшней ситуации в стране, а также о шагах, которые были предпринятых Азербайджаном для достижения мирной повестки дня. Касательно Лачинской дороги Байрамов отметил, что заявления Армении не обоснованы и несут цель ввести в заблуждение мировое сообщество.