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1 час назад

Главы МИД Азербайджана и Венгрии провели переговоры по Лачинскому коридору

Елена Прошина

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и его коллега из Венгрии Петер Сийярто провели переговоры, на которых был поднят вопрос о ситуации на Лачинской дороге. Об этом сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Главы МИД Азербайджана и Венгрии провели переговоры по Лачинскому коридору
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Важность Лачинской дороги в том, что она лежит между Арменией и Карабахом, связывая два региона между собой. Как сообщает ведомство, Байрамов рассказал Сийярто о сегодняшней ситуации в стране, а также о шагах, которые были предпринятых Азербайджаном для достижения мирной повестки дня. Касательно Лачинской дороги Байрамов отметил, что заявления Армении не обоснованы и несут цель ввести в заблуждение мировое сообщество.

Напомним, что ранее премьер Армении Никол Пашинян объявил, что в стране начался гуманитарный кризис из-за блокирования Азербайджаном Лачинской дороги. Чтобы обязать Азербайджан снять блокаду, армянская сторона обратилась в Международный суд ООН.

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