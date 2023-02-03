Названы сроки ратификации Турцией членства Финляндии в НАТО

Турция может ратифицировать членство Финляндии в марте до майских президентских выборов. Об этом сообщает Bloomberg.

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«Ратифицировать договор должны две страны: Турция и Венгрия. Мы ждем, чтобы они как можно скорее одобрили нашу заявки», — цитирует агентство премьер-министра Финляндии Санну Марин.

Отмечается, что Анкара может ратифицировать заявку Финляндии на членство в альянсе до того, как турецкий парламент уйдет на каникулы в середине марта в предверии выборов. Как указал Bloomberg высокопоставленный источник, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган считает, что предпринятых со стороны Хельсинки шагов достаточно для того, чтобы парламентарии ратифицировали членство страны в НАТО.

Ранее сообщалось, что больше половины жителей Финляндии выступили за продолжение процедуры вступления в НАТО отдельно от Швеции, согласно опросу компании Taloustutkimus, проведенному по заказу финской газеты Ilta-Sanomat.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган озвучил Финляндии условия для вступления в НАТО. «Что касается Финляндии, то, как я уже говорил, в процессе с Хельсинки у нас нет больших проблем», — заявил турецкий лидер.