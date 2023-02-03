Додона обвинили в подделке медицинских документов

Экс-президента Молдавии Игоря Додона и его супругу Галину заподозрили в подделке медицинских документов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Антикоррупционную прокуратуру страны.

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«Прокуратура постановила заслушать экс-президента страны, его супругу, а также семейного врача и признать их подозреваемыми в подделке и хранении медицинского документа», — сказано в заявлении ведомства.

Уточняется, что ранее на основании этого документа бывший президент республики попросил судей Высшей судебной палаты разрешить ему покинуть Молдавию, чтобы сопроводить сына на реабилитационное лечение. Согласно заявлению Антикоррупционной прокуратуры, уголовное дело возбудили в четверг, 26 января.