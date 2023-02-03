Вучич заявил о готовности Сербии к вступлению в ЕС

Сербия продолжает прикладывать усилия для вступления в Евросоюз, но не намерена прорабатывать вопрос о присоединении к НАТО. Об этом президент республики Александар Вучич заявил в пятницу в ходе своего выступления на заседании Народной скупщины (парламент страны).

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"Сербия находится на европейском пути, а что касается атлантической интеграции, Сербия не хочет вступать в НАТО. Сербия хочет ревностно охранять свой военный нейтралитет и укреплять его. Есть разница между европейской интеграцией и атлантической интеграцией", - приводит телеканал РТС заявление главы государства в ответ на обращение представителя оппозиции по вопросу вступления республики в Североатлантический альянс.

Вучич уже отмечал ранее, что Сербия не планирует вступать в НАТО по логичным причинам, несмотря на различные заявления и оценки, и намерена в дальнейшем сохранять позицию военного нейтралитета.

24 марта 1999 года началась агрессия НАТО против Союзной Республики Югославия, она продолжалась 78 дней. Главной причиной воздушно-наступательной операции "Союзная сила" (Allied Force) руководство альянса назвало "предотвращение геноцида албанского населения в Косове". По данным НАТО, за время операции авиация стран альянса совершила 38 тыс. боевых вылетов, целью свыше 10 тыс. из них было нанесение бомбовых ударов. В результате бомбардировок, по сербским данным, погибли от 3,5 тыс. до 4 тыс. человек, ранения получили около 10 тыс., две трети из которых составляли мирные жители. Материальный ущерб составил до $100 млрд.