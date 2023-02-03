Правительство Германии приняло к сведению слова Путина о танках

Правительство Германии приняло к сведению слова президента России Владимира Путина о поставках танков на Украину. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.
«Федеральное правительство Германии, разумеется, приняло к сведению слова российского президента», — приводит РИА Новости его слова.
Хебештрайт добавил, что поставки танков являются поддержкой Украины, а не участием в конфликте.
Ранее Путин осудил тех, кто втягивает Германию в новую войну с Россией.
По его словам, они, видимо, не понимают, что современная война с Россией будет для них совсем другой.