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1 час назад

Правительство Германии приняло к сведению слова Путина о танках

RT на русскомиещё 3

Правительство Германии приняло к сведению слова президента России Владимира Путина о поставках танков на Украину. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Правительство Германии приняло к сведению слова Путина о танках
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Федеральное правительство Германии, разумеется, приняло к сведению слова российского президента», — приводит РИА Новости его слова.

Хебештрайт добавил, что поставки танков являются поддержкой Украины, а не участием в конфликте.

Ранее Путин осудил тех, кто втягивает Германию в новую войну с Россией.

По его словам, они, видимо, не понимают, что современная война с Россией будет для них совсем другой.

В мире,Штеффен Хебештрайт,Владимир Путин,
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