В Грузии призвали Киев «покаяться в грехах»

Лидер правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что власти Украины должны «покаяться в грехах прошлого», прежде чем критиковать Тбилиси. Об этом сообщает Sputnik Грузия.
Ранее глава Украины Владимир Зеленский заявил, что грузинские власти публично «пытают» и пытаются убить бывшего президента страны Михаила Саакашвили.
Зеленский показал фото Саакашвили, демонстрирующее серьезную потерю веса политиком.
«Грузия, ее руководство - они за кого сегодня? Они нейтральны или они за Россию?» - сказал Зеленский.
Кобахидзе заявил, что украинские власти годами укрывали Саакашвили, обвиняемого в серии преступлений в своей стране.
«Прежде, чем представители Украины будут о чем-либо говорить, они должны покаяться в прошлых грехах, исправить сегодняшние преступления, а затем перейти к другим вещам», - сказал он.