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33 минуты назад

В Грузии призвали Киев «покаяться в грехах»

Мария Иванова

Лидер правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что власти Украины должны «покаяться в грехах прошлого», прежде чем критиковать Тбилиси. Об этом сообщает Sputnik Грузия.

В Грузии призвали Киев «покаяться в грехах»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее глава Украины Владимир Зеленский заявил, что грузинские власти публично «пытают» и пытаются убить бывшего президента страны Михаила Саакашвили.

Зеленский показал фото Саакашвили, демонстрирующее серьезную потерю веса политиком.

«Грузия, ее руководство - они за кого сегодня? Они нейтральны или они за Россию?» - сказал Зеленский.

Кобахидзе заявил, что украинские власти годами укрывали Саакашвили, обвиняемого в серии преступлений в своей стране.

«Прежде, чем представители Украины будут о чем-либо говорить, они должны покаяться в прошлых грехах, исправить сегодняшние преступления, а затем перейти к другим вещам», - сказал он.

В мире,Ираклий Кобахидзе,Владимир Зеленский,Михаил Саакашвили,
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