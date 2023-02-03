Пока вы не уснули: причина продолжения СВО и шпионский воздушный шар в США

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Песков назвал причину продолжения спецоперации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что безопасность Крыма обеспечена надежно, а Донбасс пока защищен не до конца. Как сообщает РИА Новости, представитель Кремля подчеркнул, что по этой причине спецоперация на Украине продолжается.

Блинкен отложил визит в КНР из-за китайского аэростата над США

Госсекретарь США Энтони Блинкен отложил свою предстоящую поездку в Пекин из-за ситуации с китайским аэростатом в небе над Соединенными Штатами. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на американского чиновника.

Собеседник телеканала уточнил, что визит Блинкена в Пекин планировался на следующей неделе.

США потребовали от Турции прекратить экспорт товаров в Россию

Соединённые Штаты потребовали от Турции прекратить экспорт товаров в Россию, которые, по мнению американских властей, помогают Москве продолжать конфликт на Украине.

Об этом информирует агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

На Украине начали создавать штурмовые бригады для захвата Крыма

На Украине начали формировать штурмовые бригады для захвата Крыма и Донбасса, заявил временно исполняющий обязанности главы МВД Игорь Клименко, передает пресс-служба ведомства. По его словам, новые бригады будут состоять из военных, полицейских и пограничников. Штурмовые бригады получат название «Гвардия наступления». По словам Климова, будут также созданы батальоны государственной пограничной службы «Стальная граница» и нацполиции «Ярость».

Новую концепцию внешней политики передали на рассмотрение Путину

Обновленная Концепция внешней политики России передана на рассмотрение президенту Владимиру Путину. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

Вопрос концепции глава внешнеполитического ведомства страны затронул в ходе своего выступления на заседании комиссии Генсовета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.

Глава МВД Турции призвал США "убрать грязные руки" от страны

Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу потребовал от посла США «убрать грязные руки» от Турции и обвинил его в попытке «взбудоражить» страну. Об этом сообщает Hurriyet.

Ранее Сойлу обвинил некоторых «союзников» в попытке дестабилизировать Турцию и скрыть информацию, касающуюся теракта на улице Истикляль в Стамбуле в 2022 году. Жертвами взрыва стали шестеро человек, более 50 пострадали.

В российском регионе сгорела могила участника СВО

В городе Артемовском Свердловской области сгорела могила участника специальной военной операции (СВО) Сергея Миниахметова. Об этом сообщили порталу Е1 друзья погибшего военнослужащего.

Они выдвинули свою версию происшествия.

«Мы точно можем сказать, что это поджог. <...> Просим компетентные органы разобраться в произошедшем», — пояснили жители российского региона.

Скандал произошел на паралимпийском ЧМ–2023 по лыжам

FIS не учла особенности спортсменов-паралимпийцев и допустила множество ошибок.

В конце января в шведском Эстерсунде прошёл паралимпийский чемпионат мира по лыжным видам спорта, впервые организованный FIS.

В России существенно выросли цены на шины

Росстат в своем отчете сообщил о существенном увеличении средней стоимости автомобильных шин в России к 2023 году. Данная продукция подорожала на 23,5%, передает Autonews.ru.

Портал обратился к аналитикам портала «Дром» для оценки ситуации. Специалисты проанализировали, каких моделей это коснулось. Под наименьший рост цен попал российский бренд Viatti. Также невысокая динамика наблюдается у итальянского бренда Pirelli.

В российском регионе пропало озеро