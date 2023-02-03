Суд обязал Christie’s вернуть наследникам украденную нацистами картину

Французский суд обязал аукционный дом Christie’s вернуть полотно Адриана Ван Дер Верфа, украденное нацистами во время Второй мировой войны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание Artnet.

Речь идет о картине голландского художника Адриана ван дер Верфа «Кающаяся Магдалина» (1707 г.), о пропаже которой парижский коллекционер Лайонел Хаузер сообщил еще в 1945 году. Несмотря на это Christie's продал работу в 2005 году за 60 тыс. фунтов ($115 185).

До прихода к власти нацистов картина, написанная маслом, принадлежала Хаузеру, парижскому банкиру и двоюродному брату писателя Марселя Пруста. В 1945 году он заявил, что 23 октября 1942 года нацисты захватили его коллекцию из 40 произведений искусства, в том числе «Кающуюся Магдалину».

Французское правительство включило фотографии украденных произведений искусства в Справочник награбленного во время войны имущества. Однако при продаже полотна аукционный дом не принял во внимание этот факт. Когда в 2017 году новый владелец снова захотел продать картину, Christie’s связался с Хаузером и сообщил о местонахождении украденной работы.

«Christie’s, содействуя обсуждению между сторонами, предложил вернуть картину наследникам семьи Хаузер и сожалеет, что это было невозможно по более раннему мирному решению», - рассказал представитель аукционного дома.

При этом коллекционеру было предложено разделить выручку от продажи между наследниками и нынешним владельцем, оценив стоимость картины в 30–50 тыс. фунтов ($37-61 тыс.) в 2019 году. Однако позднее аукционный дом отказался вернуть работу, сославшись на срок давности, так как с момента продажи прошло более шести лет.