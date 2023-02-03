Чехия назвала два ограничения в вопросах военной помощи Украине

Новый президент Чехии Петр Павел заявил, что Украина должна получить от Запада любое возможное оружие, кроме ядерного. Об этом сообщает «Европейская правда». Как он отметил, в вопросах военной помощи Украине у стран Запада должно быть только два ограничения: никакого ядерного оружия и никакого прямого участия в конфликте.

«Я действительно не вижу причин для каких-либо ограничений. Украина не может бороться с таким сильным противником без бронированных технологий, беспилотников, артиллерии и ракет большой дальности», - заявил Павел.

Он допустил, что Украине также могут понадобиться сверхзвуковые самолеты.

По мнению чешского президента, позиция некоторых стран по поставкам Украине современных вооружений «несколько сдержанная». Он призвал государства ЕС выступать единым фронтом в вопросах поставок оружия.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «нет ничего запретного» в ответ на вопрос журналистов о возможных поставках Киеву французских истребителей.