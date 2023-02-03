Вучич назвал самую большую ошибку Запада

Заявление Запада о том, что он поставит немецкие танки Украине , объединило российских граждан. Об этом в пятницу заявил президент Сербии Александар Вучич на специальном заседании Скупщины (парламента) республики, посвященном переговорному процессу Белграда и Приштины.

"Самая большая ошибка Запада, что они анонсировали поставки танков, особенно немецких, а это страшные танки, но сейчас они объединили российский народ. Это самая большая политическая ошибка Запада, потому что они за один день объединили россиян", - заявил Вучич.

25 января власти США объявили о намерении передать Киеву 31 танк M1 Abrams. В тот же день правительство Германии подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этих машин. По словам главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса, Leopard 2 будут отправлены на Украину "до конца марта". О намерении предоставить Киеву танки западного производства также сообщили Великобритания, Норвегия, Польша, Словакия и Франция. Киев в качестве первой партии рассчитывает получить до 140 танков от 12 государств.