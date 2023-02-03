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55 минут назад

Угрожавший убить Елизавету II мужчина признал вину

Елена Прошина

Мужчина, угрожавший в 2021 году убийством Елизавете II, признал свою вину по статье о госизмене. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Independent.

Угрожавший убить Елизавету II мужчина признал вину
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В пятницу, 3 февраля в Лондоне прошло судебное заседание в отношении Джасванта Синга Чаила, проникшего на территорию Виндзорского замка в 2021 году. Мужчина выступил по видеосвязи из психиатрической больницы, куда он был перемещен после инцидента.

На суде Чаил признал свою вину в угрозах убить королеву Великобритании, а также пребывании на территории королевской резиденции с оружием. Он согласился с выводами, что специально изготовил, а затем взял с собой заряженный арбалет, чтобы ранить и напугать королеву.

Чаил признал себя виновным по статье о госизмене. Уточняется, что приговор ему будет вынесен 31 марта.

Напомним, инцидент произошел в декабре 2021 года. Во время, когда королева Елизавета отмечала Рождество с семьей, Чаил пробрался на территорию замка. При себе он имел оружие, а перед тем, как отправиться туда, сообщил друзьям, что намерен «убить королеву». Таким образом, мужчина хотел отомстить за Амритсарскую бойню 1919 года. Чаил был задержан полицией и отправлен на психиатрическое обследование.

В мире,Елизавета II,
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