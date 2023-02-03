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1 час назад

В ЕС считают, что Украина находится на раннем уровне подготовки к вступлению в союз

Российская Газета

Украина в настоящий момент находится на раннем уровне готовности к вступлению в Европейский союз. К такому выводу пришли представители Еврокомиссии, сообщает агентство РИА Новости.

В ЕС оценили степень готовности Украины к вступлению в союз
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что представители ЕК подготовили подробный доклад, в котором проанализировали готовность Киева к вступлению в организацию. Эксперты пришли к выводу, что большинство секторов украинской экономики находятся на "раннем" или "определенном" уровне готовности. Так, они раскритиковали существующую систему финансового контроля на Украине. По их мнению, эта область нуждается в серьезном реформировании.

Вместе с тем представители ЕК отметили, что сферы безопасности, свобод и правосудия развиты на Украине до "определенного" уровня. Развитие такого же уровня они отметили в сферах защиты здоровья, защиты прав потребителя, статистики, государственных закупок, культуры и образования. При этом эксперты отметили, что есть несколько сфер, уровень подготовки в которых можно оценить как "хороший". К ним были отнесены энергетика, внешняя политика и безопасность, внешнее сотрудничество. При этом члены Еврокомиссии полагают, что Киев должен продолжать проводить реформы в координации с представителями ЕС.

В мире,Еврокомиссия,ЕС,
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