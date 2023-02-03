Глава МВД Турции призвал США "убрать грязные руки" от страны

«Уберите свои грязные руки от Турции. Я говорю вам очень ясно. <…> Я четко знаю, что вы сделали, какие шаги вы предприняли и как вы хотите взбудоражить Турцию. Уберите свои грязные руки, эти ухмыляющиеся лица в масках, подальше от Турции», - заявил Сойлу.