Глава МВД Турции призвал США "убрать грязные руки" от страны

Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу потребовал от посла США «убрать грязные руки» от Турции и обвинил его в попытке «взбудоражить» страну. Об этом сообщает Hurriyet.
Ранее Сойлу обвинил некоторых «союзников» в попытке дестабилизировать Турцию и скрыть информацию, касающуюся теракта на улице Истикляль в Стамбуле в 2022 году. Жертвами взрыва стали шестеро человек, более 50 пострадали.
По подозрению в причастности к теракту арестовали 17 человек, одной из главных подозреваемых стала сирийка.
3 февраля Сойлу заявил, что каждый американский посол беспокоится о том, «чего он может добиться и как он может навредить Турции».
«Уберите свои грязные руки от Турции. Я говорю вам очень ясно. <…> Я четко знаю, что вы сделали, какие шаги вы предприняли и как вы хотите взбудоражить Турцию. Уберите свои грязные руки, эти ухмыляющиеся лица в масках, подальше от Турции», - заявил Сойлу.