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24 минуты назад

В МВД Турции призвали посла США «убрать грязные руки» от страны

Мария Иванова

Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу потребовал от посла США «убрать грязные руки» от Турции и обвинил его в попытке «взбудоражить» страну. Об этом сообщает Hurriyet.

Глава МВД Турции призвал США "убрать грязные руки" от страны
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее Сойлу обвинил некоторых «союзников» в попытке дестабилизировать Турцию и скрыть информацию, касающуюся теракта на улице Истикляль в Стамбуле в 2022 году. Жертвами взрыва стали шестеро человек, более 50 пострадали.

По подозрению в причастности к теракту арестовали 17 человек, одной из главных подозреваемых стала сирийка.

3 февраля Сойлу заявил, что каждый американский посол беспокоится о том, «чего он может добиться и как он может навредить Турции».

«Уберите свои грязные руки от Турции. Я говорю вам очень ясно. <…> Я четко знаю, что вы сделали, какие шаги вы предприняли и как вы хотите взбудоражить Турцию. Уберите свои грязные руки, эти ухмыляющиеся лица в масках, подальше от Турции», - заявил Сойлу.

В мире,Сулейман Сойлу,
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