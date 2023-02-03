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«Сейчас не время»: офис Зеленского о переговорах с Россией

В офисе Владимира Зеленского заявили, что не готовы сейчас вести переговоры об урегулировании конфликта с Россией. По словам советника главы офиса Михаила Подоляка, сейчас для этого «не время». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на испанскую газету 20 minutos.

«Сейчас не время»: офис Зеленского о переговорах с Россией
© РИА Новости

Отвечая журналисту на вопрос, идут ли в настоящее время переговоры между Россией и Украиной, он также добавил, что это российская сторона не хочет переговорного процесса. По его словам, для Украины сейчас есть только один выход – выиграть конфликт.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время для переговоров с Киевом нет условий ни де-юре, ни де-факто. По его мнению, об этом говорят и заявления украинских властей, и юридическое обоснование о невозможности переговоров.

Глава государства Владимир Путин также отмечал, что украинская сторона сама отказалась садиться за стол переговоров. При этом он не раз говорил о том, что Россия открыта к диалогу.

Кроме того, информация о том, что это Москва отказывается от стола переговоров, является ложью, ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он назвал такие разговоры фейками. При этом министр добавил, что никто не убеждает украинскую сторону вернуться к диалогу с Россией.

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