«Сейчас не время»: офис Зеленского о переговорах с Россией

В офисе Владимира Зеленского заявили, что не готовы сейчас вести переговоры об урегулировании конфликта с Россией. По словам советника главы офиса Михаила Подоляка, сейчас для этого «не время». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на испанскую газету 20 minutos.

Отвечая журналисту на вопрос, идут ли в настоящее время переговоры между Россией и Украиной, он также добавил, что это российская сторона не хочет переговорного процесса. По его словам, для Украины сейчас есть только один выход – выиграть конфликт.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время для переговоров с Киевом нет условий ни де-юре, ни де-факто. По его мнению, об этом говорят и заявления украинских властей, и юридическое обоснование о невозможности переговоров.

Глава государства Владимир Путин также отмечал, что украинская сторона сама отказалась садиться за стол переговоров. При этом он не раз говорил о том, что Россия открыта к диалогу.