30-летний пес Боби из Португалии попал в Книгу рекордов Гиннесса

Пес Боби, живущий в Португалии, попал в Книгу рекордов Гиннесса – он был признан самой старой собакой в мире, передает Daily Mail. Рекорд зафиксировали 1 февраля, когда питомцу было 30 лет и 267 дней. Несмотря на возраст, Боби продолжает активно играть с четырьмя домашними котами.

Фото: Книга рекордов Гиннесса Книга рекордов Гиннесса

Мы очень счастливы и благодарны жизни за то, что спустя 30 лет Боби все еще с нами, - рассказали хозяева пса.

Владельцы также рассказали, что Боби очень любит есть и предпочитает тоже самое, что едят и они сами. Чтобы не навредить псу, предварительно еду замачивают в воде, убирая все приправы. Хозяева считают, что Боби стал долгожителем среди собак благодаря тому, что всю жизнь провел в пригороде, рядом с природой и в спокойной обстановке.

Возраст Боби был подтвержден базой данных домашних животных, утвержденной правительством Португалии, SIAC и управляемой Национальным союзом ветеринаров. Владельцы собаки надеются, что Боби еще успеет стать отцом щенков, оставив после себя новое поколение.