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27 минут назад

Умерла "икона бразильского телевидения" Глория Мария

Российская Газета

2 февраля в родном Рио-де-Жанейро скончалась признанная "иконой бразильского телевидения" Глория Мария, телеведущая, актриса и журналистка. Некролог публикует g1.

Умерла "икона бразильского телевидения"
Фото: Wikipedia commonsWikipedia commons

Мария, родившаяся в 1949 году в беднейшем пригороде Рио, сделала впечатляющую карьеру, став мотиватором "для нескольких поколений чернокожих женщин". В 1970-м она пришла на канал Globo, в 1971-м став первым репортером, вышедшим в прямой эфир Jornal Nacional. С 2010-го Мария работала в команде Globo Reporter.

Артистка снялась в десятках сериалов, главным образом в роли самой себя. Глория брала интервью у тотальных мировых звезд - от Мадонны до Майкла Джексона, освещала важные темы - Фолклендскую войну, нападение террористов на посольство Бразилии в Перу, Олимпийские игры в Атланте и так далее.

В сообщении канала отмечено, что в 2019-м Глории диагностировали рак легких, какое-то время лечение проходило успешно, но вскоре опухоль дала метастазы в мозг.

У артистки остались две дочери, Мария 15 лет и Лаура 14-ти, которых она удочерила в 2009 году.

В мире,Мадонна,Майкл Джексон,
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