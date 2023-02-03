Глава Евросовета прибыл на Украину

«Снова в Киеве для саммита ЕС-Украина. Наша решимость не ослабевает. Мы также будем поддерживать вас на каждом этапе вашего путешествия в ЕС », - заявил Мишель.

Среди участников саммита также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она заявила, что ЕС планирует ввести десятый пакет санкций к годовщине начала украинского кризиса - 24 февраля.

Украинский премьер Денис Шмыгаль заявлял, что на саммите Киев рассчитывает добиться «существенного скачка вперед» в некоторых областях - с безвизовым режимом для промышленных товаров, отменой таможенных пошлин на украинский экспорт еще на год, а также об «активном прогрессе» в присоединении Украины к схеме платежей SEPA (Единая зона платежей в евро) и включении страны в зону мобильного роуминга ЕС.