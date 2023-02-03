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56 минут назад

Глава Евросовета прибыл на Украину

Мария Иванова

Глава Евросовета Шарль Мишель прибыл в Киев 3 февраля. Об этом он написал в своем твиттере.

Глава Евросовета прибыл на Украину
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Снова в Киеве для саммита ЕС-Украина. Наша решимость не ослабевает. Мы также будем поддерживать вас на каждом этапе вашего путешествия в ЕС», - заявил Мишель.

Мишель примет участие в саммите ЕС-Украина, который состоится 3 февраля.

Среди участников саммита также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она заявила, что ЕС планирует ввести десятый пакет санкций к годовщине начала украинского кризиса - 24 февраля.

Украинский премьер Денис Шмыгаль заявлял, что на саммите Киев рассчитывает добиться «существенного скачка вперед» в некоторых областях - с безвизовым режимом для промышленных товаров, отменой таможенных пошлин на украинский экспорт еще на год, а также об «активном прогрессе» в присоединении Украины к схеме платежей SEPA (Единая зона платежей в евро) и включении страны в зону мобильного роуминга ЕС.

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