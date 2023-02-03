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51 минуту назад

В Грузии выступили за возобновление прямых рейсов с Россией

Lenta.ru

Тбилиси будет только приветствовать, если Москва возобновит прямые рейсы между Россией и Грузией. За восстановление авиасообщения выступил председатель правящей партии республики «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, его слова приводит «Интерфакс».

В Грузии выступили за возобновление прямых рейсов с Россией
Фото: ТАССТАСС

Политик напомнил, что именно российская сторона разорвала прямое авиасообщение с Грузией.

«Что касается возобновления полетов, то это наложенная (Россией) санкция, — пояснил он. — Если односторонние санкции будут сняты РФ, это будет приветствоваться нами в интересах наших сограждан и соотечественников».

Более того, Кобахидзе не согласился с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Григорием Карасиным в том, что в вопросе возобновления полетов «для танго нужны двое». Он подчеркнул, что решение об их отмене Москва приняла в 2019 году в одностороннем порядке.

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Ранее в январе россиянам пообещали новый способ добраться до Грузии и Абхазии. Морпорт Сочи планирует запустить пассажирское сообщение в страны по Черному морю.

В мире,Ираклий Кобахидзе,Григорий Карасин,Совет Федерации,Госдума,
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