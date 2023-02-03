В Грузии выступили за возобновление прямых рейсов с Россией

Тбилиси будет только приветствовать, если Москва возобновит прямые рейсы между Россией и Грузией . За восстановление авиасообщения выступил председатель правящей партии республики «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе , его слова приводит «Интерфакс» .

«Что касается возобновления полетов, то это наложенная (Россией) санкция, — пояснил он. — Если односторонние санкции будут сняты РФ, это будет приветствоваться нами в интересах наших сограждан и соотечественников».

Более того, Кобахидзе не согласился с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Григорием Карасиным в том, что в вопросе возобновления полетов «для танго нужны двое». Он подчеркнул, что решение об их отмене Москва приняла в 2019 году в одностороннем порядке.