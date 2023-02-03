Сурок-предсказатель из Канады найден мертвым в День сурка

Сурок Фред ла Мармотт из канадского Валь-д'Эспуар провинции Квебек был найден мертвым за несколько часов до того, как должен был сделать прогноз о приходе весны в День сурка. Об этом сообщает телеканал CBC.

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О смерти животного, который по данным организаторов праздника, делал очень точные предсказания, стало известно после того, как его попытались разбудить. Эксперты отмечают, что Фред скончался поздней осенью или в начале декабря, во время спячки. Ему было девять лет.

О смерти предсказателя было сообщено в ходе празднования, посвященного Дню сурка, и эта новость потрясла присутствовавших на мероприятии, отмечает телеканал.

В итоге вместо Фреда предсказание сделал ребенок в шляпе сурка, он предрек собравшимся еще шесть недель зимы. В свою очередь организаторы пообещали, что в следующем году предсказание будет делать сын сурка Фреда.