Сурок-предсказатель из Канады найден мертвым в День сурка

Сурок Фред ла Мармотт из канадского Валь-д'Эспуар провинции Квебек был найден мертвым за несколько часов до того, как должен был сделать прогноз о приходе весны в День сурка. Об этом сообщает телеканал CBC.
О смерти животного, который по данным организаторов праздника, делал очень точные предсказания, стало известно после того, как его попытались разбудить. Эксперты отмечают, что Фред скончался поздней осенью или в начале декабря, во время спячки. Ему было девять лет.
О смерти предсказателя было сообщено в ходе празднования, посвященного Дню сурка, и эта новость потрясла присутствовавших на мероприятии, отмечает телеканал.
В итоге вместо Фреда предсказание сделал ребенок в шляпе сурка, он предрек собравшимся еще шесть недель зимы. В свою очередь организаторы пообещали, что в следующем году предсказание будет делать сын сурка Фреда.
Считается, что именно 2 февраля сурки пробуждаются от зимней спячки и способны предсказать наступление весны. Если в момент выхода животного из убежища царит пасмурный день и он, не видя своей тени, спокойно покидает его, то зима скоро закончится и наступит весна. Если же день солнечный и сурок, испугавшись своей тени, прячется в нору, то стоит ждать еще шесть недель зимы.