США и ЕС просят МВФ выделить Украине миллиарды

США и ЕС подталкивают Международный валютный фонд (МВФ) к окончательной доработке планов многомиллиардной кредитной программы для Украины. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на официальных лиц, знакомых с переговорами.

Видео дня

Представители МВФ планируют встретиться с украинскими официальными лицами в Варшаве в середине февраля, чтобы продолжить обсуждение кредита, который может составить от 14 до 16 миллиардов долларов. ЕС решил выделить Украине 18 миллиардов евро в декабре 2022 года. Но Евросоюз и другие крупные партнеры Киева хотят, чтобы международные кредиторы активизировали собственные усилия по оказанию поддержки. Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил FT, что программа МВФ для Украины будет иметь «определенный сигнальный эффект», который позволит привлечь дальнейшую поддержку доноров.

«Санкции против российской нефти полностью провалились»

Опрошенные CNBC аналитики заявили, что санкции, введенные против российской нефти, «полностью провалились», и новые ценовые потолки также могут оказаться несущественными.

Пол Санки, президент и ведущий аналитик Sankey Research, заявил в интервью CNBC, что ценовой потолок «был изобретен бюрократами с финансовыми дипломами». Никто из них на самом деле не разбирается в нефтяных рынках, подчеркнул он. По словам Санки, нефтяным рынкам приходится нелегко, так как поставки российской нефти «на самом деле не прерывались», Россия поддерживала экспорт на высоком уровне. Вандана Хари, основатель аналитической компании Vanda Insights, подтвердила, что российская нефть «попадет на рынки, которые все еще приветствуют ее», такие как Китай и Индия. Обе страны в 2022 году получили большую выгоду от сильно сниженных цен на российскую нефть, по мнению Хари, то же самое произойдет с эмбарго на российские нефтепродукты.

«Британия больше не в безопасности»

Британский генерал Ричард Бэрронс заявил в своей статье для The Sun, что в течение десятилетий британская армия становилась слабее из-за сокращения расходов. «Мы думали, что сможем дружить с Россией. Вместо расходов на оборону мы тратили деньги на здравоохранение, образование и социальное обеспечение», - подчеркнул генерал.

Сейчас, в случае конфликта с Россией, запасы снарядов в британской армии кончились бы за один день. Численность британской армии движется к отметке ниже 76 тысяч военнослужащих, что составляет примерно половину численности сил страны времен холодной войны. Британские танки, бронемашины и артиллерийские орудия в основном старше 30 лет.

Польша призовет к бойкоту Олимпиады-2024 из-за россиян

Замглавы МИД Польши Павел Яблоньский призвал блокировать Олимпиаду-2024 в случае, если Международный олимпийский комитет (МОК) допустит к соревнованиям россиян и белорусов. Об этом сообщает Portal gospodarczy.

Яблоньский напомнил, что европейские спортивные ассоциации приняли решение отстранить от своих турниров россиян и белорусов. Он подчеркнул, что допуск спортсменов из этих двух стран к ОИ был бы «ошибкой и преступлением». По словам замглавы польского МИД, президенты России и Белоруссии «используют спорт, чтобы заручиться поддержкой», поэтому ограничение возможности участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях «противодействует российской пропаганде».

США собирают деньги на механиков для Украины

Группа бывших офицеров и частных спонсоров из США начала сбор денег, чтобы направить западных механиков «ближе к украинским линиям фронта», где они будут ремонтировать поврежденные в боях западные вооружения. Об этом рассказал портал Politico.