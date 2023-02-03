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8 минут назад

Воздушную тревогу на Украине отменили

ТАССиещё 1

Воздушная тревога, объявленная в пятницу на всей территории Украины, отменена, она продлилась более двух часов. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению.

Воздушную тревогу на Украине отменили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сообщения о воздушных тревогах начали поступать в 10:30 (11:30 мск), когда оповещение об угрозе было объявлено в столице Украины. К 10:33 (11:33 мск) зона воздушной тревоги охватила всю территорию страны.

В 12:14 (13:14 мск) оповещение об угрозе с воздуха было снято в Киеве, к 12:41 (13:41 мск) тревога была отменена на всей территории Украины.

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