Воздушную тревогу на Украине отменили

Воздушная тревога, объявленная в пятницу на всей территории Украины, отменена, она продлилась более двух часов. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению.

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Сообщения о воздушных тревогах начали поступать в 10:30 (11:30 мск), когда оповещение об угрозе было объявлено в столице Украины. К 10:33 (11:33 мск) зона воздушной тревоги охватила всю территорию страны.