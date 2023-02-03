Зеленский не говорил с Си Цзиньпином с начала СВО

Президент Украины Владимир Зеленский ни разу не проводил телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином с момента начала специальной военной операции России в феврале этого года. Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал в интервью украинской службе британской вещательной корпорации Би-би-си, которое было опубликовано в пятницу.
"Относительно главы КНР Си Цзиньпина - была переписка между лидерами. Между прочим, Си Цзиньпин стал первым лидером в мире, который официальным письмом, это такая особая дипломатическая практика, поздравил президента с днем рождения (25 января - прим. ТАСС). Такие дипломатические жесты на уровне лидеров происходят", - сказал Кулеба.
Вместе с тем он признал, что "содержательный диалог" с начала СВО "велся на уровне министров".
"У нас были и телефонные разговоры, были личные встречи", - сказал Кулеба.
Отвечая на вопрос о том, как в Киеве оценивают политику Китая в отношении конфликта, глава украинского МИД сказал:
"Если составить такую табличку, где будут плюсы с точки зрения наших интересов и минусы, то в результате число этих плюсов и минусов будет приблизительно одинаковым. Минусы есть, но и плюсы есть. Мы конечно работаем над тем, чтобы позиция Китая дрейфовала в сторону более проукраинскую".