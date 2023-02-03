Зеленский не говорил с Си Цзиньпином с начала СВО

"Если составить такую табличку, где будут плюсы с точки зрения наших интересов и минусы, то в результате число этих плюсов и минусов будет приблизительно одинаковым. Минусы есть, но и плюсы есть. Мы конечно работаем над тем, чтобы позиция Китая дрейфовала в сторону более проукраинскую".