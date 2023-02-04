В США раскрыли последствия инцидента с китайским "шпионским шаром"

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1 час назад

Блинкен заявил о подрыве возможности построения фундамента отношений США и Китая

Lenta.ruиещё 5

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай подорвал возможность построения фундамента отношений с Вашингтоном. Об этом пишет РИА Новости.

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Фото: ТАССТАСС

По его словам, инцидент с залетевшим на территорию Соединенных Штатов китайским аэростатом создал условия, которые подорвали цель его визита в Пекин.

«Могу только представить, как бы отреагировал Китай, будь они с другой стороны», — отметил Блинкен.

Ранее сообщалось, что китайский аэростат направляется к базе ВВС США Уайтмен в Миссури.

СМИ: Китайский "шпионский шар" направился к американской базе ВВС

О появлении китайского разведывательного аппарата над северной частью Соединенных Штатов стало известно 3 февраля. Предположительно, зонд прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады, после чего расположился над городом Биллингс, штат Монтана.

По словам представителя Министерства обороны США, как только разведывательный аппарат был обнаружен, власти незамедлительно предприняли меры для защиты от сбора конфиденциальной информации. Из-за инцидента госсекретарь США Энтони Блинкен решил отложить визит в Пекин. Произошедшее он назвал нарушением суверенитета Соединенных Штатов и международного права.

В мире,Энтони Блинкен,Пентагон,
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