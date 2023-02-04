В США раскрыли последствия инцидента с китайским "шпионским шаром"

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай подорвал возможность построения фундамента отношений с Вашингтоном. Об этом пишет РИА Новости.

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По его словам, инцидент с залетевшим на территорию Соединенных Штатов китайским аэростатом создал условия, которые подорвали цель его визита в Пекин.

«Могу только представить, как бы отреагировал Китай, будь они с другой стороны», — отметил Блинкен.

Ранее сообщалось, что китайский аэростат направляется к базе ВВС США Уайтмен в Миссури.

О появлении китайского разведывательного аппарата над северной частью Соединенных Штатов стало известно 3 февраля. Предположительно, зонд прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады, после чего расположился над городом Биллингс, штат Монтана.