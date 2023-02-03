Австрия отказалась сохранять политический нейтралитет из-за Украины

«Мы, конечно, не нейтральны политически, когда речь идет об Украине. Вот почему мы с самого начала поддерживали все санкции ЕС ЕС. Главная идея заключается в солидарности с Украиной», — сказала она, подчеркнув, что Австрия, согласно конституции, сохраняет военный нейтралитет.