В Польше подтвердили скорый визит Байдена в Варшаву

Президент США Джо Байден собирается в ближайшее время посетить Польшу, заявил руководитель управления международной политики канцелярии польского лидера Мартин Пшидач, который находится с визитом в Вашингтоне, передает RMF24. По его словам, он получил подтверждение соответствующих планов в рамках переговоров с советником главы Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном.

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«Мы знаем от самого президента Байдена, он намерен приехать в Польшу. Сегодняшний разговор был об этих планах на ближайшее будущее <…> мой сегодняшний разговор был большим шагом вперед», — отметил Пшидач.

Как указал представитель канцелярии президента Польши, в настоящее время он не может сообщить никаких деталей по визиту Байдена в Варшаву. Он также подчеркнул, что более подробная информация будет озвучена после согласования конкретной даты поездки американского лидера.