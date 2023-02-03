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1 час назад

WSJ: визит Блинкена в КНР может быть отменен из-за воздушного шара-разведчика

Газета.Ru

На фоне летающего над США «китайского» воздушного шара-разведчика может быть отменен запланированный визит госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин. Об этом пишет Wall Street Journal.

Блинкен может отменить визит в КНР из-за китайского воздушного шара
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Воздушный шар был замечен за несколько дней до того, как Блинкен должен был совершить поездку в Пекин, пишет издание. По словам источников газеты, этот инцидент ставит под сомнение усилия по восстановлению отношений между Вашингтоном и Пекином, которые расходятся во мнениях по целому ряду глобальных и региональных проблем.

Ранее в Пентагоне заявили, что пока не будут сбивать «китайский» разведывательный воздушный шар из-за риска падения обломков на жилые дома в штате Монтана. Отмечается, что у американских военных нет сомнений в том, что шар принадлежит Китаю, однако сам факт наличия в небе над Монтаной такого объекта несет риски разного рода.

Телеканал NBC со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера сообщал, что американские военные на протяжении последних нескольких дней отслеживают предполагаемый китайский разведывательный воздушный шар над севером страны. Шар прилетел со стороны Алеутских островов через Канаду и достиг штата Монтана.

Сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен должен встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином в рамках запланированного на 5 февраля визита в Китай.

В мире,Патрик Райдер,Энтони Блинкен,Цзиньпин Си,Пентагон,
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