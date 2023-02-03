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48 минут назад

Белый дом ответил на слухи о предложении уступить РФ 20% территории Украины

Никита Бородкин

Белый дом опроверг сообщения СМИ о том, что США предлагали Украине уступить России 20% своей территории. Как сообщает ТАСС, об этом пишет газета Newsweek со ссылкой на пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Шона Давитта.

Белый дом ответил на слухи о предложении уступить РФ 20% территории Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Напомним, что ранее немецкая газета Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден поручил главе ЦРУ Уильяму Бернсу выяснить, готовы ли Киев и Москва к переговорам. Вашингтон якобы предлагал украинским властям уступить одну пятую своей территории, однако такой вариант не устроил ни одну из сторон.

Давитт назвал информацию не соответствующей действительности. Неназванный представитель ЦРУ, пообщавшийся с изданием, назвал «полностью ложными» сообщения о том о том, что Бернс в январе посещал Москву по заданию Белого дома с предложением мирного урегулирования.

Отметим, что Бернс побывал на Украине в середине января, однако информация о его возможном визите в Россию официально не публиковалась.

В мире,Уильям Бернс,Джозеф Байден,ЦРУ,
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