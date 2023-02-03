Белый дом ответил на слухи о предложении уступить РФ 20% территории Украины

Белый дом опроверг сообщения СМИ о том, что США предлагали Украине уступить России 20% своей территории. Как сообщает ТАСС, об этом пишет газета Newsweek со ссылкой на пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Шона Давитта.

Напомним, что ранее немецкая газета Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден поручил главе ЦРУ Уильяму Бернсу выяснить, готовы ли Киев и Москва к переговорам. Вашингтон якобы предлагал украинским властям уступить одну пятую своей территории, однако такой вариант не устроил ни одну из сторон.

Давитт назвал информацию не соответствующей действительности. Неназванный представитель ЦРУ, пообщавшийся с изданием, назвал «полностью ложными» сообщения о том о том, что Бернс в январе посещал Москву по заданию Белого дома с предложением мирного урегулирования.