Пока вы спали: план ЦРУ по Украине и шпионский шар Китая над США

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Байдена призвали сбить китайский «шпионский шар»

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Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин потребовала от американского лидера Джо Байдена сбить наблюдательный воздушный шар в небе над страной, который предположительно принадлежит Китаю. Об этом сообщает ТАСС.

«Байден должен сбить китайский шпионский воздушный шар немедленно», - написала она на своей странице в Twitter, отметив, что при бывшем президенте США Дональде Трампе такая ситуация была бы невозможна.

Danone может продать активы в России с возможностью обратного выкупа

Французская компания Danone готова передать потенциальным инвесторам контроль над частью своих активов в России, но с условием сохранения контроля над 25% бизнеса, предоставлением места в совет директоров и возможностью обратного выкупа. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет газета «Коммерсант».

Источники издания уточнили, что в сделку должны войти только российские марки Danone, в том числе «Простоквашино», «Растишка» и «Тёма». При этом собеседники издания отметили, что возможность обратного выкупа существенно ограничила круг потенциальных покупателей, однако первый этап отбора интересантов уже завершен.

NZZ: США предлагали Украине отдать 20% территории

Глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс в середине января представил Киеву и Москве мирный план, который предполагал передачу российской стороне примерно 20% территории Украины в обмен на мир. Об этом пишет Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

При этом, по данным издания, обе стороны отвергли это предложение. Именно после этого президент США Джо Байден решил предоставить украинским властям танки Abrams.

Названо условие взаимодействия России и Совета Европы

Несмотря на выход из Совета Европы и прекращение действия ряда подписанных ранее документов, Россия осталась стороной порядка 40 конвенций и протоколов к ним. Об этом напомнил в интервью «Парламентской газете» замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«В этих рамках возможно определенное взаимодействие. Но только на равноправной основе и при уважении наших интересов», - подчеркнул он.

При этом представитель МИД России назвал главной сложностью то, что западные страны «лишают российских представителей их базовых полномочий», закрепленных соответствующими конвенциями.

Двое моряков пропали без вести в Японии

После столкновения сухогрузов у города Имабари в Японии пропали без вести два человека, ведутся их поиски. Об этом сообщил сегодня телеканал NHK.