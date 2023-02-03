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10 минут назад

Вучич усомнился в способности Сербии «долго выдержать» без санкций против РФ

Мария Иванова

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что сербским властям рано или поздно придется присоединиться к санкциям ЕС против России. Об этом сообщает Vijesti.

Вучич допустил присоединение Сербии к санкциям против России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я не в восторге от этого, но я не знаю, как долго мы протянем, если не введем санкции», - сказал Вучич.

Он подчеркнул, что сейчас Сербия расплачивается за свой отказ от санкций.

Комментируя план ЕС, связанный с решением косовской проблемы, Вучич сказал, что «сразу дал понять, что ему в нем ничего не нравится».

Вучич: Сербия не будет вступать в НАТО

В рамках плана, предложенного Францией и Германией, Сербия и Косово смогут формально не признавать друг друга, но обяжутся принять государственное существование друг друга в нынешних границах.

Также Сербии придется перестать блокировать членство Косово в международных организациях при содействии России.

По словам Вучича, Брюссель поставил Сербию перед выбором: либо принять план, либо остаться без шанса на вступление в ЕС.

«Мне сказали, что, если инициатива [по косовскому урегулированию] не будет реализована, Сербии грозит прекращение переговоров с ЕС, не только с прекращением дальнейших инвестиций, но и с выводом уже сделанных», - подчеркнул он.

Президент отмечал, что европейский путь - приоритет Сербии, так как это «инвестиции и стандарты, зарплаты и пенсии».

В мире,Александр Вучич,ЕС,
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