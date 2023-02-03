Клинтон посмеялся над Байденом

Бывший глава Белого дома Билл Клинтон подшутил над забывчивостью действующего президента Джо Байдена, сообщают «Известия».

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Это произошло во время их совместного выступления в Белом доме. Экс-президент сделал вид, что потерял свои бумаги с текстом и пытается их найти.

«Где-то тут у меня должны быть подсказки. Вот ― президента Байдена», ― заявил Клинтон, перебирая при этом листки бумаги в папке.

При этом американский лидер заметил, что его предшественник действительно достал его записи.

«Что, если я прочитаю твою речь, а ты потом прочитаешь мою? О, нашел!» ― пошутил Клинтон.

Это оценили окружающие, которые засмеялись в зале.

27 января Байден во время выступления в штате Вирджиния пошутил сам над собой, а именно над тем, что его считают глупым из-за постоянных оговорок, при этом он тут же оговорился и неправильно назвал имя члена палаты представителей Соединенных Штатов.

Ранее глава США оговорился во время выступления в Белом доме. Он назвал месяцем штурма Капитолия июль, в то время, как беспорядки произошли в январе 2022 года.