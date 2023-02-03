В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 70.04EUR 76.96
Войти в почту
16 минут назад

Клинтон посмеялся над Байденом

Елена Прошина

Бывший глава Белого дома Билл Клинтон подшутил над забывчивостью действующего президента Джо Байдена, сообщают «Известия».

Клинтон посмеялся над Байденом
Фото: ТАССТАСС

Это произошло во время их совместного выступления в Белом доме. Экс-президент сделал вид, что потерял свои бумаги с текстом и пытается их найти.

«Где-то тут у меня должны быть подсказки. Вот ― президента Байдена», ― заявил Клинтон, перебирая при этом листки бумаги в папке.

При этом американский лидер заметил, что его предшественник действительно достал его записи.

«Что, если я прочитаю твою речь, а ты потом прочитаешь мою? О, нашел!» ― пошутил Клинтон.

Это оценили окружающие, которые засмеялись в зале.

27 января Байден во время выступления в штате Вирджиния пошутил сам над собой, а именно над тем, что его считают глупым из-за постоянных оговорок, при этом он тут же оговорился и неправильно назвал имя члена палаты представителей Соединенных Штатов.

Ранее глава США оговорился во время выступления в Белом доме. Он назвал месяцем штурма Капитолия июль, в то время, как беспорядки произошли в январе 2022 года.

В октябре прошлого года глава государства во время поздравления Камалы Харрис с Днем рождения назвал ее президентом, хотя она занимает пост вице-президента США.

В мире,Билл Клинтон,Джозеф Байден,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители