Клинтон посмеялся над Байденом

Бывший глава Белого дома Билл Клинтон подшутил над забывчивостью действующего президента Джо Байдена, сообщают «Известия».
Это произошло во время их совместного выступления в Белом доме. Экс-президент сделал вид, что потерял свои бумаги с текстом и пытается их найти.
«Где-то тут у меня должны быть подсказки. Вот ― президента Байдена», ― заявил Клинтон, перебирая при этом листки бумаги в папке.
При этом американский лидер заметил, что его предшественник действительно достал его записи.
«Что, если я прочитаю твою речь, а ты потом прочитаешь мою? О, нашел!» ― пошутил Клинтон.
Это оценили окружающие, которые засмеялись в зале.
27 января Байден во время выступления в штате Вирджиния пошутил сам над собой, а именно над тем, что его считают глупым из-за постоянных оговорок, при этом он тут же оговорился и неправильно назвал имя члена палаты представителей Соединенных Штатов.
Ранее глава США оговорился во время выступления в Белом доме. Он назвал месяцем штурма Капитолия июль, в то время, как беспорядки произошли в январе 2022 года.
В октябре прошлого года глава государства во время поздравления Камалы Харрис с Днем рождения назвал ее президентом, хотя она занимает пост вице-президента США.