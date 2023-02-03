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22 минуты назад

NZZ: ЦРУ предлагало Украине отдать России 20% территории в обмен на мир

ТК «Звезда»иещё 4

Глава ЦРУ Соединенных Штатов Уильям Бернс предлагал официальному Киеву передать российской стороне около 20 процентов территории Украины в обмен на заключение мирного соглашения.

СМИ: США предлагали Украине уступить России 20% территории
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как пишет издание NZZ, ссылаясь на высокопоставленных чиновников, американский президент Джо Байден в середине января поручил главе Центрального разведывательного управления США обратиться с этим предложением к Москве и Киеву. Такой вариант развития событий отвергли обе стороны, как передает газета.

Сообщается, что только после провала миссии главы ЦРУ, президент США принял решение поставить Киеву танки Abrams.

Ранее Соединенные Штаты предупредили Украину о необходимости отчитаться за предоставленную помощь со стороны США. Вопрос расходования Киевом финансовой помощи США обострился на фоне роста негативного отношения американских граждан в поддержке Украины.

До этого советник главы украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что от западных стран поступали сигналы о сдаче территорий Украины. Согласно его словам, Запад также предлагал прекращение огня и заморозку конфликта.

В мире,СВО,Михаил Подоляк,Уильям Бернс,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,ЦРУ,
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